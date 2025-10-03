 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига Челси Ливерпуль 1 2,8 x 3,85 2 2,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Зенит 1 7,2 x 4,9 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Крылья Советов 1 1,85 x 3,65 2 4,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Ахмат 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Локомотив 1 1,95 x 3,75 2 3,65 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Сандерленд 1 1,5 x 4,6 2 6,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Ростов 1 3,45 x 3,4 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Пари НН 1 1,93 x 3,55 2 3,95 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Спартак 1 2,9 x 3,05 2 2,65 Футбол Россия. Премьер-Лига Балтика Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,35 2 4,7 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,5 x 56 2 2,66 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Фигуристка Косторная родила ребенка

Чемпионка Европы 2020 года и Георгий Куница стали родителями
Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница
Алена Косторная и Георгий Куница (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристы Алена Косторная, чемпионка Европы 2020 года, и Георгий Куница стали родителями. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

«Добро пожаловать, мини-Куница ♾️🩵», — написала 22-летняя Косторная, выложив несколько фото.

Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

С 2023 года она перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом. На чемпионате России они заняли предпоследнее, девятое место. В ноябре 2024 года Косторная объявила, что пропустит два ближайших сезона из-за личных дел, в апреле сообщила о беременности.

Куница в первой половине сезона будет выступать с другой фигуристкой (Анастасией Коробейниковой), чтобы подтвердить спортивный разряд.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Алена Косторная
Материалы по теме
Муж фигуристки Косторной начнет сезон с другой партнершей
Спорт
Косторная объяснила уход от Тутберидзе «работой исключительно с дубинкой»
Спорт
Косторная приостановила карьеру. Каковы шансы на возвращение фигуристки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 13:56
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу США Политика, 13:56
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 13:53
ФАС рассчитала тарифы на свет на 2026 год: как подорожает электричество Недвижимость, 13:50
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 13:45
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 13:44
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 13:43
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Мэрия Сочи рассказала, как песня Oxxxymiron попала в задание олимпиады Общество, 13:43
Мониторинг отклонений: как промышленники внедряют системы экоконтроля Отрасли, 13:43
От двух до 12: сколько новых iPhone можно купить по цене 1 кв. м в Москве Недвижимость, 13:43
Итоги участия «СМК» в международной выставке «Иннопром. Беларусь» Пресс-релиз, 13:41
Канадец ушел из клуба КХЛ после семи матчей Спорт, 13:39
Шатдаун в США затруднил запуск крипто-ETF. Что прогнозируют на Polymarket Крипто, 13:37
На заправках в Приднестровье приостановили продажу газа Экономика, 13:36