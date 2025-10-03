Фигуристка Косторная родила ребенка

Чемпионка Европы 2020 года и Георгий Куница стали родителями

Алена Косторная и Георгий Куница (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристы Алена Косторная, чемпионка Европы 2020 года, и Георгий Куница стали родителями. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

«Добро пожаловать, мини-Куница ♾️🩵», — написала 22-летняя Косторная, выложив несколько фото.

Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

С 2023 года она перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом. На чемпионате России они заняли предпоследнее, девятое место. В ноябре 2024 года Косторная объявила, что пропустит два ближайших сезона из-за личных дел, в апреле сообщила о беременности.

Куница в первой половине сезона будет выступать с другой фигуристкой (Анастасией Коробейниковой), чтобы подтвердить спортивный разряд.