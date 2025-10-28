 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Петербурге задержали участников группы «Рестарт»

Фото: rrestarrtt / Telegram
Фото: rrestarrtt / Telegram

Полицейские прервали уличный концерт группы «Рестарт» на Сенной площади в Санкт-Петербурге, троих ее участников доставили в отдел полиции, сообщают «Фонтанка» и 78.ру.

По данным «Фонтанки», музыканты исполняли в том числе песни иноагентов — рэпера Моргенштерна (признан иноагентом) и рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом). Baza пишет, что они выступали в поддержку задержанных ранее музыкантов группы «Стоптайм».

Членов группы, по данным издания, задержали за выступление в неразрешенном месте. Как пояснил журналисту сотрудник полиции, Сенная площадь, где играла группа, не входит в перечень разрешенных для уличных выступлений локаций.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 1,5 тыс. до 5 тыс. руб. по статье о несоблюдении правил проведения уличных выступлений в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка».

Певицу Наоко оштрафовали на ₽30 тыс. по статье о дискредитации армии
Общество
Диана Логинова (Наоко), обвиняемая в дискредитации Вооруженных сил России, в зале суда перед слушаниями в Санкт-Петербурге, 28 октября 2025 года

В отделе полиции Адмиралтейского района находятся трое задержанных несовершеннолетних участников группы: вокалист, басист и аскер (человек, принимавший денежные переводы от слушателей), сообщила «Фонтанка». К задержанным музыкантам уже допустили их родителей, которые отказались от комментариев корреспондентам.

РБК обратился за комментарием к группе «Рестарт».

Ранее, 15 октября, в Санкт-Петербурге задержали певицу Наоко (Диану Логинову) и других музыкантов группы «Стоптайм», исполнивших песню «Кооператив «Лебединое озеро» группы Noize MC. В мае Приморский суд города признал данную композицию «запрещенной в России информацией». Логинову арестовали на 13 суток, а также оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Санкт-Петербург группа музыка иноагенты песни задержание
Материалы по теме
Певицу Наоко оштрафовали на ₽30 тыс. по статье о дискредитации армии
Общество
Суд арестовал на 13 суток певицу Наоко, исполнявшую песни Noize MC
Политика
Суд не принял протокол на певицу Наоко о дискредитации армии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 21:05
В Петербурге задержали участников группы «Рестарт» Политика, 22:05
Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области Политика, 21:59
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ Спорт, 21:54
Как быть автовладельцам с госномерами без триколора. Ответ МВД Авто, 21:53
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Зеленский анонсировал обсуждение с ЕС плана окончания конфликта Политика, 21:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минское «Динамо» разгромило худший клуб КХЛ, забросив 5 шайб за 7 минут Спорт, 21:40
В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена Общество, 21:31
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 21:07
Над пятью регионами России ПВО сбила 15 дронов Политика, 21:00
Россиянки узнали своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA Спорт, 20:58
Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии Политика, 20:56
Цены на золото рухнули на 10%. Вернутся ли они к ростуПодписка на РБК, 20:47