В Петербурге задержали участников группы «Рестарт»

Фото: rrestarrtt / Telegram

Полицейские прервали уличный концерт группы «Рестарт» на Сенной площади в Санкт-Петербурге, троих ее участников доставили в отдел полиции, сообщают «Фонтанка» и 78.ру.

По данным «Фонтанки», музыканты исполняли в том числе песни иноагентов — рэпера Моргенштерна (признан иноагентом) и рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом). Baza пишет, что они выступали в поддержку задержанных ранее музыкантов группы «Стоптайм».

Членов группы, по данным издания, задержали за выступление в неразрешенном месте. Как пояснил журналисту сотрудник полиции, Сенная площадь, где играла группа, не входит в перечень разрешенных для уличных выступлений локаций.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 1,5 тыс. до 5 тыс. руб. по статье о несоблюдении правил проведения уличных выступлений в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка».

В отделе полиции Адмиралтейского района находятся трое задержанных несовершеннолетних участников группы: вокалист, басист и аскер (человек, принимавший денежные переводы от слушателей), сообщила «Фонтанка». К задержанным музыкантам уже допустили их родителей, которые отказались от комментариев корреспондентам.

РБК обратился за комментарием к группе «Рестарт».

Ранее, 15 октября, в Санкт-Петербурге задержали певицу Наоко (Диану Логинову) и других музыкантов группы «Стоптайм», исполнивших песню «Кооператив «Лебединое озеро» группы Noize MC. В мае Приморский суд города признал данную композицию «запрещенной в России информацией». Логинову арестовали на 13 суток, а также оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии.