Более 227 тыс. детей участников военной операции посетили летние лагеря
В детских лагерях этим летом отдохнули более 227 тыс. детей участников военной операции, что на 38,2% больше, чем в прошлом году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
В организации детского отдыха этим летом задействовали свыше 720 тыс. человек, включая 195 тыс. педагогов и 88 тыс. вожатых. Также в ведомстве напомнили о программе по модернизации детских лагерей, реализовать которую ранее поручил президент Владимир Путин. По данным Минпросвещения, с 2023 года из федерального бюджета на нее направили 8 млрд руб. Программа позволяет дополнительно обеспечивать отдых порядка 100 тыс. детей ежегодно, охватывая более 60 регионов.
Как сообщил ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, по отдельной квоте участников военной операции и их родственников в этом году в российские вузы поступили 28,7 тыс. человек.
«В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тыс. мест, зачислено 28,7 тыс. человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тыс.», — уточнил он.
Читайте РБК в Telegram.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов