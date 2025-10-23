Более 227 тыс. детей участников военной операции посетили летние лагеря

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В детских лагерях этим летом отдохнули более 227 тыс. детей участников военной операции, что на 38,2% больше, чем в прошлом году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

В организации детского отдыха этим летом задействовали свыше 720 тыс. человек, включая 195 тыс. педагогов и 88 тыс. вожатых. Также в ведомстве напомнили о программе по модернизации детских лагерей, реализовать которую ранее поручил президент Владимир Путин. По данным Минпросвещения, с 2023 года из федерального бюджета на нее направили 8 млрд руб. Программа позволяет дополнительно обеспечивать отдых порядка 100 тыс. детей ежегодно, охватывая более 60 регионов.

Как сообщил ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, по отдельной квоте участников военной операции и их родственников в этом году в российские вузы поступили 28,7 тыс. человек.

«В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тыс. мест, зачислено 28,7 тыс. человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тыс.», — уточнил он.