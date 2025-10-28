 Перейти к основному контенту
Аресты генералов⁠,
0

Суду предложили дать 10 лет экс-главе департамента госзаказа Минобороны

Сюжет
Аресты генералов
Вид на здание 2-го Западного окружного военного суда
Вид на здание 2-го Западного окружного военного суда (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде прокурор запросил десять лет колонии строгого режима бывшему начальнику управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ГОЗ) Владимиру Вертелецкому, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, гособвинитель попросил назначить подсудимому штраф 3,8 млн руб., лишить государственных наград и воинского звания полковника и обязать удовлетворить иски более чем на 778 тыс. руб.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как в деле есть материалы под грифом «секретно».

Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали в мае 2024 года и обвинили по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 2 ст. 285.4 (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
Политика
Юрий Кузнецов

По версии следствия, в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны заключило многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ с чебоксарским заводом «Металлист». В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от директора предприятия Сергея Червякова на сумму более 1,8 млн руб. за приемку работ ненадлежащего качества. Ущерб от действий офицера его штабу составил более 73 млн руб.

В октябре 2024 года следствие по этому делу было завершено. В ноябре того же года Макеева приговорили к четырем годам колонии условно и штрафу в размере более 2,6 млн руб. за получение взятки в крупном размере.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

