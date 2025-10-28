 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Сын звезды «Интернов» проиграл апелляцию на срок за дропперство

Защита сына звезды «Интернов» Демчога проиграла апелляцию на срок за дропперство
Вильям Демчог
Вильям Демчог (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

После отклонения Мосгорсудом апелляции приговор 20-летнему Вильяму Демчогу вступил в законную силу — ранее молодому человеку дали два года лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Демчог — сын актера Вадима Демчога, известного по роли врача-венеролога Купитмана в комедийном сериале «Интерны».

В пресс-службе подчеркнули, что судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила без изменения приговор Мещанского суда в отношении Демчога после рассмотрения апелляции. В июне его признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Осужденный признал свою вину в совершении преступления и полностью возместил материальный ущерб. Его приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима.

Сына звезды сериала «Интерны» осудили на два года за дропперство
Общество

По данным столичной прокуратуры, осужденный и его соучастники по телефону убедили 82-летнего пенсионера перевести более 1,8 млн руб. на «безопасные счета». Когда мужчина перевел деньги на карту мошенников, Демчог, выступая в роли дроппера, обналичил часть денег и перевел их на указанные банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы.

Дропперы — это люди, которых мошенники используют для обналичивания украденных денежных средств или для проведения операций с ними, чтобы скрыть источник происхождения денег. Они могут предоставлять свои банковские счета, карты или наличные для проведения этих операций.

