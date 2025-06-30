Сына звезды сериала «Интерны» осудили на два года за дропперство
Суд в Москве приговорил жителя столицы Вильяма Демчога, участвовавшего в мошенничестве в отношении пенсионера, к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.
Вильям Демчог — сын российского актера Вадима Демчога, известного по роли врача-венеролога в сериале «Интерны».
По данным ведомства, соучастники 20-летнего осужденного по телефону убедили 82-летнего пенсионера перевести более 1,8 млн руб. на «безопасные счета». Когда мужчина перевел деньги на карту мошенников, Демчог обналичил часть денег и перевел их на указанные банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы.
Осужденный признал свою вину в совершении преступления и полностью возместил материальный ущерб.
Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Дропперы — это люди, которых мошенники используют для обналичивания украденных денежных средств или для проведения операций с ними, чтобы скрыть источник происхождения денег. Они могут предоставлять свои банковские счета, карты или наличные для проведения этих операций.
В июне 2025 года Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности для дропперов. В МВД заявили, что около 2 млн россиян могут попасть под уголовное преследование по этой статье.
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