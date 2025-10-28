 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти Челябинской области опровергли данные о сборе шин для нужд обороны

В Челябинской области назвали фейком постановление о сборе шин для нужд обороны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

Публикации с документом, названным постановлением министерства общественной безопасности Челябинской области о сборе автомобильных шин для укрепления защитных сооружений в регионе, являются фейком. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«В нем [фейковом постановлении] южноуральцев призывают срочно сдать шины в целях укрепления гражданской защиты региона, обещая денежную выплату», — говорится в сообщении.

На Урале опровергли фейк о запрете въезда из ДНР из-за холеры
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В ведомстве перечислили основные признаки, позволяющие определить подделку документа:

  • постановления издают только губернатор и правительство региона. Министерства издают приказы, поэтому документ, оформленный как постановление министерства, незаконен;
  • оформление документа не соответствует нормам закона Челябинской области «О нормативных правовых актах»;
  • данный документ отсутствует в официальных правовых базах.

Согласно тексту ложного постановления, за предоставление шин гражданам предназначены выплаты: 150 руб. за легковую шину и 300 руб. за грузовую или тракторную шину. Также в тексте поддельного документа говорится, что «каждому участнику будет вручена личная благодарность за участие в укреплении региональной безопасности».

Авторы
Теги
Егор Алимов
Челябинская область фейк шины гражданская оборона
