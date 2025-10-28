В Челябинской области назвали фейком постановление о сборе шин для нужд обороны

Власти Челябинской области опровергли данные о сборе шин для нужд обороны

Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

Публикации с документом, названным постановлением министерства общественной безопасности Челябинской области о сборе автомобильных шин для укрепления защитных сооружений в регионе, являются фейком. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«В нем [фейковом постановлении] южноуральцев призывают срочно сдать шины в целях укрепления гражданской защиты региона, обещая денежную выплату», — говорится в сообщении.

В ведомстве перечислили основные признаки, позволяющие определить подделку документа:

постановления издают только губернатор и правительство региона. Министерства издают приказы, поэтому документ, оформленный как постановление министерства, незаконен;

оформление документа не соответствует нормам закона Челябинской области «О нормативных правовых актах»;

данный документ отсутствует в официальных правовых базах.

Согласно тексту ложного постановления, за предоставление шин гражданам предназначены выплаты: 150 руб. за легковую шину и 300 руб. за грузовую или тракторную шину. Также в тексте поддельного документа говорится, что «каждому участнику будет вручена личная благодарность за участие в укреплении региональной безопасности».