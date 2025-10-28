Власти Челябинской области опровергли данные о сборе шин для нужд обороны
Публикации с документом, названным постановлением министерства общественной безопасности Челябинской области о сборе автомобильных шин для укрепления защитных сооружений в регионе, являются фейком. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
«В нем [фейковом постановлении] южноуральцев призывают срочно сдать шины в целях укрепления гражданской защиты региона, обещая денежную выплату», — говорится в сообщении.
В ведомстве перечислили основные признаки, позволяющие определить подделку документа:
- постановления издают только губернатор и правительство региона. Министерства издают приказы, поэтому документ, оформленный как постановление министерства, незаконен;
- оформление документа не соответствует нормам закона Челябинской области «О нормативных правовых актах»;
- данный документ отсутствует в официальных правовых базах.
Согласно тексту ложного постановления, за предоставление шин гражданам предназначены выплаты: 150 руб. за легковую шину и 300 руб. за грузовую или тракторную шину. Также в тексте поддельного документа говорится, что «каждому участнику будет вручена личная благодарность за участие в укреплении региональной безопасности».
