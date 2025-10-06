На Урале опровергли фейк о запрете въезда из ДНР из-за холеры

Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о распространении холеры в ДНР и ограничениях в связи с этим для прибывающих оттуда граждан в Свердловскую область является недостоверной, сообщили в телеграм-канале антитеррористической комиссии региона.

«Под видом достоверного сообщения злоумышленники распространяют фейк с целью посеять панику среди жителей Свердловской области», — говорится в сообщении.

Комиссия показала поддельный документ, который датирован 5 октября и распространялся в интернете.

Холера — бактериальная инфекция, которую вызывает Vibrio cholerae. Острые варианты заболевания характеризуются сильной водянистой диареей, сопровождаются быстрым и потенциально смертельным обезвоживанием организма. К инфицированию приводит употребление зараженной пищи или воды. Инфекция относится к особо опасным. При отсутствии лечения может за считаные часы закончиться смертельным исходом.

С начала 2025 года в России зафиксировали всего четыре случая завоза холеры. Все зараженные приехали из Индии. Чаще всего, как рассказали в Роспотребнадзоре, люди не обращают внимания на симптомы, которые быстро ухудшаются.