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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Попов ослеп на один глаз

Роман Попов
Роман Попов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Актер Роман Попов, известный благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», ослеп на один глаз из-за рецидива рака. Об этом актер рассказал изданию «СтарХит».

«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%», — поделился он.

Попов рассказал, что в июне у него случился судорожный приступ, сейчас он готовится к химиотерапии. Он также отметил, что ему необходимо пройти гистологию — исследование образцов тканей. До начала лечения актер намерен продолжать сниматься в кино.

Астроцитома — это опухоль, которая формируется из астроцитов — клеток, обеспечивающих поддержку и питание нейронов. Это одно из наиболее распространенных новообразований центральной нервной системы. Заболевание может протекать в доброкачественной или злокачественной форме, постепенно влияя на работу головного мозга.

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Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

Роману Попову 40 лет. Как пишет издание, в 2018 году он пережил сложную операцию после того, как у него обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Затем актер проходил долгое восстановление с помощью противосудорожной терапии, которую он прекратил в 2021 году.

Фильмография актера включает более 30 работ. Сейчас с участием Попова идет работа над фильмами «Три друга, клад и матрос Кошка», «Письмо Деду Морозу», «Любовь по Фрейду» и «Большой человек». В последнем у актера главная роль.

В сериале «Полицейский с Рублевки» Попов играет следователя Игоря Мухича. Он снялся сразу в нескольких частях проекта: «Полицейский с Рублевки» (2016), «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» (2017), «Полицейский с Рублевки-3» и «Полицейский с Рублевки-4» в 2018 году, а также «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (2018), «Полицейский с Рублевки-5» (2019) и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (2019).

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