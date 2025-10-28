 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Ленобласти задержали мужчин с сырьем для наркотиков на 400 млн руб.

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность нарколаборатории по производству синтетического наркотика A-PVP в Ленинградской области. Изъято сырье для изготовления около 200 кг наркотиков стоимостью 400 млн руб. на черном рынке, сообщили в пресс-службе ФТС.

Таможенники установили, что в составе сборного груза из Восточной Азии перемещался прекурсор для синтетических наркотиков. Оперативники задержали двух мужчин, ранее судимых за распространение наркотических средств.

Подозреваемые планировали организовать производство в специально подготовленных гаражах в Ленинградской области. В помещениях обнаружено оборудование, в том числе стеклянные колбы, специальная одежда, термометр, холодильные установки.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств и их прекурсоров. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы со штрафом или пожизненный срок.

Общество

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
нарколаборатотория Ленинградская область таможенная служба
