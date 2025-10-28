 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Автобус насмерть задавил мужчину на северо-востоке Москвы

Мужчина погиб в результате наезда электробуса на северо-востоке Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

По предварительным данным, в районе дома №16 на Широкой улице водитель электробуса совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Тот скончался на месте от полученных травм.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Москве автобус столкнулся с «Газелью»
Общество

15 октября в районе Западное Дегунино автомобиль «Газель» столкнулся с рейсовым автобусом маршрута № 673 на улице Бусиновская Горка. В результате аварии пострадала пассажирка автобуса, сообщили РБК в пресс-службе МВД Москвы.

