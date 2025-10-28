Автобус насмерть задавил мужчину на северо-востоке Москвы
Мужчина погиб в результате наезда электробуса на северо-востоке Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.
По предварительным данным, в районе дома №16 на Широкой улице водитель электробуса совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Тот скончался на месте от полученных травм.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
15 октября в районе Западное Дегунино автомобиль «Газель» столкнулся с рейсовым автобусом маршрута № 673 на улице Бусиновская Горка. В результате аварии пострадала пассажирка автобуса, сообщили РБК в пресс-службе МВД Москвы.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов