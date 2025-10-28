Один из ведущих исследователей ИИ в Китае умер в возрасте 37 лет

В возрасте 37 лет после непродолжительной болезни скончался ведущий ученый-компьютерщик из Университета Сянтань в Китае Лю Хаолин, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на университет. Вуз опубликовал некролог ученого и заменил его фотографию на сайте черно-белым снимком.

По данным издания, молодой профессор скончался в субботу, 25 октября, в больнице города Чанша. Предполагаемая причина смерти — болезнь сердца.

Исследования молодого специалиста были сосредоточены на технологиях, которые позволяют устройствам обрабатывать и анализировать данные в режиме реального времени и снижают зависимость от облачных ресурсов. Как отмечает SCMP, эти разработки особенно важны для развития искусственного интеллекта (ИИ).

Лю Хаолин был кандидатом на получение стипендии как молодой талант и участник Программы подготовки преподавателей в провинции Хунань, где находится Университета Сянтань, добавляет китайский портал Inews, посвященный передовым технологиям. Эта программа провинции Хунань разработана для поддержки перспективных преподавателей, чтобы они стали ведущими специалистами в своих областях.

Лю Хаолин также руководил семью проектами Национального фонда естественных наук Китая (NSFC) и успел за свою научную карьеру получить более десяти патентов на изобретения и опубликовать более 20 научных статей.