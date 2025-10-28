 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Один из ведущих исследователей ИИ в Китае умер в возрасте 37 лет

Фото: EduLife Photos / Shutterstock
Фото: EduLife Photos / Shutterstock

В возрасте 37 лет после непродолжительной болезни скончался ведущий ученый-компьютерщик из Университета Сянтань в Китае Лю Хаолин, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на университет. Вуз опубликовал некролог ученого и заменил его фотографию на сайте черно-белым снимком.

По данным издания, молодой профессор скончался в субботу, 25 октября, в больнице города Чанша. Предполагаемая причина смерти — болезнь сердца.

Токаев предложил создать министерство искусственного интеллекта
Политика
Касым-Жомарт Токаев

Исследования молодого специалиста были сосредоточены на технологиях, которые позволяют устройствам обрабатывать и анализировать данные в режиме реального времени и снижают зависимость от облачных ресурсов. Как отмечает SCMP, эти разработки особенно важны для развития искусственного интеллекта (ИИ).

Лю Хаолин был кандидатом на получение стипендии как молодой талант и участник Программы подготовки преподавателей в провинции Хунань, где находится Университета Сянтань, добавляет китайский портал Inews, посвященный передовым технологиям. Эта программа провинции Хунань разработана для поддержки перспективных преподавателей, чтобы они стали ведущими специалистами в своих областях.

Лю Хаолин также руководил семью проектами Национального фонда естественных наук Китая (NSFC) и успел за свою научную карьеру получить более десяти патентов на изобретения и опубликовать более 20 научных статей.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
искуственный интеллект некролог Китай
Материалы по теме
Путин призвал внедрять в сельское хозяйство искусственный интеллект
Общество
Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества
Политика
Глава Reuters заявил о планах вложить $8 млрд в искусственный интеллект
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Суд в Москве оштрафовал Дмитрия Гудкова по статье об иноагентах Политика, 13:02
Обновленный Voyah Dream начнут выпускать в России в 2026 году Авто, 12:57
Названы регионы-лидеры по продажам новых автомобилей в России Авто, 12:56
В Банке России призвали ввести регулирование обмена криптовалют Крипто, 12:56
Лукашенко обвинил Запад в бандитизме из-за планов по российским активам Политика, 12:56
Зеленский заявил о необходимости поддержки от ЕС еще на два-три года Политика, 12:51
Hongqi задумался о локализации производства в России Авто, 12:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Парадный вход» не для стартапов: как выйти на гигантов в КитаеПодписка на РБК, 12:44
Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке Политика, 12:42
Песков назвал препятствие для продолжения переговоров с Украиной Политика, 12:36
ABC узнал, что Пи Дидди может выйти на свободу раньше срока Общество, 12:36
Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Одд Мартинсен Спорт, 12:34
Эстония запустила в работу радар у границы с Россией Политика, 12:31
Росфинмониторинг блокирует личные карты. Опасность для ИП и самозанятыхПодписка на РБК, 12:29