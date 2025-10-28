 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Игорь Краснов возглавил научно-консультативный совет при Верховном суде

Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Председатель Верховного суда Игорь Краснов возглавил научно-консультативный совет при суде. Обновление состава совета, из которого вывели нескольких адвокатов и правоведов, стало первым решением пленума ВС под председательством Краснова, передает корреспондент РБК.

Пленум Верховного суда утвердил новый состав научно-консультативного совета. Председателем совета назначен Игорь Краснов, ученым секретарем — судья ВС Олег Зателепин, следует из постановления пленума. Одновременно из состава совета исключены несколько адвокатов и правоведов. Это первое заседание пленума Верховного суда под председательством Краснова.

Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда
Политика

24 сентября Совет Федерации назначил Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Сенаторы проголосовали единогласно, за его кандидатуру были поданы 160 голосов, передавал корреспондент РБК.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
При участии
Надежда Сарсания
Верховный суд Игорь Краснов отставки и назначения
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
В Верховном суде открылись вакансии заместителей Краснова
Политика
Путин уволил Краснова с поста генпрокурора из-за назначения главой ВС
Политика
Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
СПБ Биржа запустила торги фьючерсом на индекс Ethereum Инвестиции, 11:29
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 11:28
Роскомнадзор объяснил блокировку сайта MyAnimeList пропагандой ЛГБТ Общество, 11:24
В Госсовете заявили об актуальности майнинга в удаленных регионах России Крипто, 11:22
Минздрав введет обязательное неинвазивное тестирование для беременных Политика, 11:22
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 11:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ФСБ показала переписку готовившего теракт с пользователем Bobr Kurva Общество, 11:17
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 11:12
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 11:05
Bild оценила слова Меркель о мигрантах как критику канцлера Мерца Политика, 11:05
Игорь Краснов возглавил научно-консультативный совет при Верховном суде Политика, 11:03
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00