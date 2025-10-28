Игорь Краснов возглавил научно-консультативный совет при Верховном суде
Председатель Верховного суда Игорь Краснов возглавил научно-консультативный совет при суде. Обновление состава совета, из которого вывели нескольких адвокатов и правоведов, стало первым решением пленума ВС под председательством Краснова, передает корреспондент РБК.
Пленум Верховного суда утвердил новый состав научно-консультативного совета. Председателем совета назначен Игорь Краснов, ученым секретарем — судья ВС Олег Зателепин, следует из постановления пленума. Одновременно из состава совета исключены несколько адвокатов и правоведов. Это первое заседание пленума Верховного суда под председательством Краснова.
24 сентября Совет Федерации назначил Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Сенаторы проголосовали единогласно, за его кандидатуру были поданы 160 голосов, передавал корреспондент РБК.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов