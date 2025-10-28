Билл Гейтс заявил о доминировании Китая в сфере ядерной энергетики

Билл Гейтс: Китай тратит на ядерную энергетику больше, чем весь остальной мир

Билл Гейтс (Фото: Alex Kent / Getty Images)

Китай бросает вызов США и другим странам в гонке за разработку следующего поколения ядерных реакторов, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. По его словам, власти страны инвестируют в термоядерный синтез «в два раза больше, чем весь остальной мир», передает Bloomberg.

«Их работа в области термоядерного синтеза и деления ядер весьма впечатляет», — отметил миллиардер, говоря об усилиях Китая в области ядерных инноваций.

Как подчеркивает агентство, Китай занимает лидирующие позиции в разработке и производстве широкого спектра экологичных решений, включая электромобили, солнечные панели и аккумуляторы, а также материалы, необходимые для энергетического перехода, например редкоземельные металлы. Современные ядерные реакторы — одна из областей, где Пекину еще предстоит достичь подобного преимущества, говорится в статье.

Сам Гейтс рассматривает ядерную энергетику как способ обеспечить центры обработки данных необходимой им энергией и снизить расходы на электроэнергию. Он считает, что «деление или синтез станут самым дешевым способом производства электроэнергии» в долгосрочной перспективе.

В августе сообщалось, что Китай занял первое место в мире по мощности АЭС. В стране эксплуатируют, строят и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 млн киловатт.

В конце сентября Bloomberg писал, что растущий спрос на электроэнергию, в том числе для развития искусственного интеллекта, приведет к увеличению расходов на атомную энергетику в США на $350 млрд и расширению мощностей реакторов на 63% к 2050 году. Ключевым фактором «атомного бума» станут энергоемкие центры обработки данных, работающие с ИИ.

Администрация прошлого президента США Джо Байдена закладывала увлечение атомных мощностей к 2050 году в три раза, Дональд Трамп после возвращения в Белый дом подписал указы, предусматривающие рост показателя в четыре раза.

Сегодня атомные электростанции распределены по миру неравномерно — более 70% их мощностей приходится всего на пять стран, в число которых входит Россия, отмечал главный редактор «Атоминфо.ру» Александр Уваров. До 2042 года в стране, по его словам, планируется построить новые энергоблоки суммарной мощностью примерно 29,3 ГВт.