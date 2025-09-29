Bloomberg предупредил об атомном буме из-за ИИ
Растущий спрос на электроэнергию, в том числе для развития искусственного интеллекта (ИИ), приведет к увеличению расходов на атомную энергетику в США на $350 млрд и расширению мощностей реакторов на 63% к 2050 году, пишет Bloomberg со ссылкой на собственное исследование.
Ключевым фактором «атомного бума» (так агентство это называет в заголовке своего материала) станут энергоемкие центры обработки данных, работающие с ИИ. Инвестиции из этой сферы позволят увеличить мощность реакторов на 53 гигаватта — до общего показателя в 159 гигаватт.
На фоне растущих потребностей в электроэнергии затраты на развитие атомной энергетики остаются высокими, но строительство будет вестись медленно, прогрессу препятствует в том числе нехватка квалифицированных кадров и внутренних поставок ядерного топлива.
Атомная отрасль после десятилетий стагнации демонстрирует значительный рост, но он ниже недавних целевых показателей, установленных властями. Администрация прошлого президента Джо Байдена закладывала увлечение атомных мощностей к 2050 году в три раза, Дональд Трамп после возвращения в Белый дом подписал указы, предусматривающие рост показателя в четыре раза.
При расширении атомных мощностей будут в основном использоваться небольшие модульные реакторы — новая технология, которая, как ожидается, сократит затраты и время на запуск генерации. В исследовании отмечается, что разработкой модульных реакторов занимаются десятки компаний в США, но в стране пока ни один построен не был. Широкое внедрение такой технологии, по прогнозам экспертов, начнется в Штатах не ранее 2035 года.
