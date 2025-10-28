 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МВД

Сюжет
Военная операция на Украине
Молодой человек по указаниям украинских спецслужб собирался подорвать машину сотрудника полиции в Крыму. После планируемого теракта он хотел уехать на постоянное место жительство в одну из стран Европы, сообщила ФСБ

В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МВД
Video

ФСБ задержала 19-летнего жителя Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв автомобиля сотрудника МВД по Крыму, сообщает ведомство. Теракт предотвратили, молодого человека отправили под арест.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым», — сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Представители спецслужб общались с молодым человеком через Telegram. Во время допроса тот рассказал, что агент вышел на него в начале сентября, примерно 3-го числа, и предложил подработку. «Он убедил меня, что раз уж я уже работаю на украинские спецслужбы, раз я сливаю информацию, то у меня руки уже довольно сильно запятнаны и меня и так могут арестовать сотрудники ФСБ», — рассказал юноша.

Как уточнили в ФСБ, после подрыва задержанный планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы.

В спецслужбе рассказали, что молодой человек для выполнения задания арендовал квартиру напротив дома, где живет сотрудник полиции. Он организовал там наблюдение с использованием видеокамеры для выявления личного транспорта.

Кроме того, задержанный получил от спецслужб компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Во время обыска у него нашли уже собранное устройство осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 г, которое юноша «должен был заложить для подрыва под личный автомобиль сотрудника полиции».

Молодой человек признался в преступлении. Против него завели дело по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту, предусматривает до десяти лет лишения свободы);
  • ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы).

СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на жилой дом в Красногорске
Политика
Фото:vorobiev_live / Telegram

Ранее, 20 октября, сотрудники ФСБ задержали за подготовку к теракту жителя Ставропольского края, который собирался устроить взрыв в здании администрации Георгиевского муниципального округа.

По данным ведомства, мужчина вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По заданию куратора он «провел разведку места возможного совершения террористического акта», после чего приобрел составляющие для изготовления самодельного взрывного устройства.

