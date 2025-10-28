Участники группировки «SS Медведи» получили от 17 до 28 лет колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам девять граждан Украины, входивших в состав группировки «SS Медведи» (террористическая организация, запрещенная в России), по делу создании и участии в незаконном вооруженном формировании, а также в подготовке к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя ДНР, сообщили в пресс-службе инстанции.
Как говорится в судебном решении, осенью 2017 года Александр Кравцов создал и возглавил диверсионно-штурмовую группу «SS Медведи». В разное время в ее состав также входили Святослав Шевченко, Андрей Федочук, Николай Принц, Владимир Гапыч, Иван Починок, Александр Журомскас, Вадим Китар и Сергей Юдин.
Участники группировки проходили военную подготовку, участвовали в боевых действиях против вооруженных формирований ДНР, а также совершали диверсионные и террористические атаки, указали в суде.
Подсудимые признаны виновными по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 278 (насильственный захват власти) и 205.3 (обучение в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима:
- Кравцову — 28 лет,
- Гапычу — 24 года,
- Шевченко — 23 года,
- Журомскасу — 23 года,
- Китару — 23 года,
- Федочуку — 22 года,
- Починку — 22 года,
- Принцу — 18 лет,
- Юдину — 17 лет.
17 октября южный окружной военный суд приговорил 18 участников украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) к лишению свободы сроками от 16 до 21 года. Их признали виновными в участии в террористической организации и попытке насильственного захвата власти. Большинство фигурантов дела вступили в «Айдар» и участвовали в боевых действиях против сил ДНР и ЛНР либо проходили обучение в учебных центрах ВСУ, где осваивали огневую, тактическую и инженерную подготовку.
