 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Число зараженных гепатитом в онкодиспансере на Камчатке возросло до 167

Число пациентов, заразившихся гепатитом в Камчатском краевом онкологическом диспансере, выросло с 50 до 167, сообщил на пресс-конференции глава региона Владимир Солодов, передает ТАСС.

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», — отметил губернатор.

Солодов добавил, что информацией о количестве скончавшихся пациентов он не располагает и важно понимать, что пациенты медучреждения лечились в большинстве своем от тяжелых заболеваний.

По словам губернатора, ситуация в онкодиспансере является «крайне болезненной». Следственные органы и Роспотребнадзор работают над установлением основного источника и причин заражения.

Главу минздрава Камчатки уволили после вспышки гепатита в онкодиспансере
Политика

В январе Солодов после вспышки гепатита у пациентов Камчатского онкодиспансера уволил главу регионального министерства здравоохранения Александра Гашкова, занимавшего пост с августа 2022 года.

Ранее Гашков сообщил о подтверждении 36 случаев заражения острыми формами вирусного гепатита B и C среди пациентов онкодиспансера, позже цифра увеличилась до 50. По факту заражения СК возбудил дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По предварительным данным, очаг заражения гепатитом находился в кабинете компьютерной томографии — согласно материалам, с ноября 2023 года по декабрь 2024-го гепатитом заразились 49 пациентов, проходившие процедуру КТ с контрастом.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Камчатский край Владимир Солодов онкодиспансер гепатит
Материалы по теме
На Камчатке 36 человек заразились гепатитом в онкодиспансере
Общество
Главу минздрава Камчатки уволили после вспышки гепатита в онкодиспансере
Политика
Минздрав включил в программу медосмотров исследование на гепатит С
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Минпромторг показал видео полета второго импортозамещенного МС-21 Технологии и медиа, 08:18
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС со Словакией и Чехией Политика, 08:04
Почему рынок алкоголя растет на фоне «трезвой молодежи» — The EconomistПодписка на РБК, 08:02
Число зараженных гепатитом в онкодиспансере на Камчатке возросло до 167 Общество, 08:01
«Яндекс» запустит новую категорию носимых устройств с ИИ-агентом Технологии и медиа, 08:00
С начала года продажи пива в России упали почти на 17% Вино, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
На Сахалине восстановили работу высоковольтной сети после аварии Общество, 07:38
Правительство представит предложения модернизации маткапитала к декабрю Общество, 07:37
Мосбиржа запустит счета типа «Ин» в декабре. Что это и как будет работатьПодписка на РБК, 07:30
За ночь над регионами России уничтожили 17 беспилотников Политика, 07:21
Индекс Мосбиржи упал ниже 2450 пунктов впервые с декабря 2024 года Инвестиции, 07:17
Москвичей предупредили о похолодании и усилении дождей к выходным Общество, 07:11
Аэропорт Калуги возобновил полеты спустя десять часов Политика, 07:06