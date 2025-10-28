Число зараженных гепатитом в онкодиспансере на Камчатке возросло до 167

Число пациентов, заразившихся гепатитом в Камчатском краевом онкологическом диспансере, выросло с 50 до 167, сообщил на пресс-конференции глава региона Владимир Солодов, передает ТАСС.

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», — отметил губернатор.

Солодов добавил, что информацией о количестве скончавшихся пациентов он не располагает и важно понимать, что пациенты медучреждения лечились в большинстве своем от тяжелых заболеваний.

По словам губернатора, ситуация в онкодиспансере является «крайне болезненной». Следственные органы и Роспотребнадзор работают над установлением основного источника и причин заражения.

В январе Солодов после вспышки гепатита у пациентов Камчатского онкодиспансера уволил главу регионального министерства здравоохранения Александра Гашкова, занимавшего пост с августа 2022 года.

Ранее Гашков сообщил о подтверждении 36 случаев заражения острыми формами вирусного гепатита B и C среди пациентов онкодиспансера, позже цифра увеличилась до 50. По факту заражения СК возбудил дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По предварительным данным, очаг заражения гепатитом находился в кабинете компьютерной томографии — согласно материалам, с ноября 2023 года по декабрь 2024-го гепатитом заразились 49 пациентов, проходившие процедуру КТ с контрастом.