Главу минздрава Камчатки уволили после вспышки гепатита в онкодиспансере

Десятки пациентов заразились гепатитом В и С после процедуры КТ в онкодиспансере. В регионе выявлены и другие проблема в системе здравоохранения, например, с кадрами и обеспечением лекарств, заявил губернатор

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов снял с должности главу регионального министерства здравоохранения Александра Гашкова из-за вспышки гепатита среди пациентов онкологического диспансера. Пост он занимал с августа 2022 года.

Решение было принято после совещания по ситуации с заболеваемостью вирусными гепатитами. «Мы понимаем, что это не единственная острая проблема в системе здравоохранения, которые в последние месяцы ярко проявились», — сказал он. Губернатор указал на нехватку кадров, в том числе эпидемиологов, сложности с обеспечением лекарственными препаратами и «ряд других системных проблем».

18 января Гашков сообщил, что среди пациентов Камчатского онкологического диспансера подтверждено 36 случаев заражения острыми формами вирусного гепатита В и С. СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В конце декабря суд Петропавловска-Камчатского постановил закрыть на месяц кабинет компьютерной томографии в онкодиспансере. Согласно материалам, с ноября 2023 года по декабрь 2024-го гепатитом заразились 49 пациентов, проходившие процедуру КТ с контрастированием. При этом в суде отметили, что в среднем в день в кабинете проводилось 50 исследований, в месяц более тысячи, и реальный масштаб проблемы не ясен.

Гашков позднее заявил, что в прошлом году было выявлено 50 пациентов с гепатитом, все они проходили КТ с контрастированием в течение 2023 и 2024 года в онкодиспансере. С его слов, 17 человек вылечили, еще у четырех «зафиксировано самоизлечение».