На Сахалине восстановили работу высоковольтной сети после аварии
На Сахалине энергетики стабилизировали работу высоковольтной сети, авария на которой привела к частичному блэкауту на острове, сообщила пресс-служба «Сахалинэнерго».
Несколько городов на юге и в центре Сахалина ранее остались без света из-за падения грозотросса на провода, это привело к срабатыванию защиты и автоматическому отключению линии.
В компании отметили, что специалисты сейчас восстанавливают электроснабжение на локальных участках, обеспечивающих подачу электроэнергии в жилые кварталы.
Авария произошла около 7:40 по местному времени (23:40 мск).
«Каркас энергосистемы острова — высоковольтные линии — собран и функционирует устойчиво. Сейчас мы ведем поэтапное включение потребителей на более низких уровнях распределения», — сообщил генеральный директор компании Павел Яковлев.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов