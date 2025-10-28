 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Сахалине восстановили работу высоковольтной сети после аварии

На Сахалине энергетики стабилизировали работу высоковольтной сети, авария на которой привела к частичному блэкауту на острове, сообщила пресс-служба «Сахалинэнерго».

Несколько городов на юге и в центре Сахалина ранее остались без света из-за падения грозотросса на провода, это привело к срабатыванию защиты и автоматическому отключению линии.

В компании отметили, что специалисты сейчас восстанавливают электроснабжение на локальных участках, обеспечивающих подачу электроэнергии в жилые кварталы.

Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине
Общество

Авария произошла около 7:40 по местному времени (23:40 мск).

«Каркас энергосистемы острова — высоковольтные линии — собран и функционирует устойчиво. Сейчас мы ведем поэтапное включение потребителей на более низких уровнях распределения», — сообщил генеральный директор компании Павел Яковлев.

Александра Озерова
Сахалин электричество электроэнергия блэкаут
