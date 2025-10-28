Второй самолет МС-21 с российскими системами поднялся в небо
Частично импортозамещенный среднемагистральный самолет МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», сообщили в министерстве промышленности и торговли
На его борту установлены российские системы и двигатели ПД-14.
Это уже второй летный экземпляр МС-21, поднявшийся в воздух. Первый опытный борт совершил полет в апреле. Он провел в небе 1 час 15 минут, развив скорость до 580 км/ч и достигнув высоты 3 тыс. м.
МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — это российский пассажирский самолет, относящийся к классу узкофюзеляжных среднемагистральных. Проект стартовал в начале 2000-х. Его цель заключается в создании современного лайнера для внутренних и международных рейсов, способного заменить устаревшие советские модели и конкурировать с западными аналогами на рынке гражданской авиации.
