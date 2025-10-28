 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Второй самолет МС-21 с российскими системами поднялся в небо

Сюжет
Война санкций

Частично импортозамещенный среднемагистральный самолет МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», сообщили в министерстве промышленности и торговли

На его борту установлены российские системы и двигатели ПД-14.

Это уже второй летный экземпляр МС-21, поднявшийся в воздух. Первый опытный борт совершил полет в апреле. Он провел в небе 1 час 15 минут, развив скорость до 580 км/ч и достигнув высоты 3 тыс. м.

МС-21: что это за самолет, его характеристики и роль в российской авиации
База знаний
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — это российский пассажирский самолет, относящийся к классу узкофюзеляжных среднемагистральных. Проект стартовал в начале 2000-х. Его цель заключается в создании современного лайнера для внутренних и международных рейсов, способного заменить устаревшие советские модели и конкурировать с западными аналогами на рынке гражданской авиации.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
МС-21 самолет Импортозамещение полет
Материалы по теме
МС-21: что это за самолет, его характеристики и роль в российской авиации
База знаний
Чемезов заявил, что МС-21 современнее Boeing и Airbus
Технологии и медиа
«Известия» сообщили о подорожании самолета МС-21 на 65%
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
МВД рассказало, нужно ли менять автомобильные номера без триколора Общество, 06:47
Второй самолет МС-21 с российскими системами поднялся в небо Политика, 06:16
В Приморье начали проверку после ДТП с автобусом и восемью пострадавшими Общество, 06:12
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до трех Политика, 05:49
Россиянам назвали размер пенсий для неработающих пенсионеров в 2026 году Общество, 05:38
Reuters узнал о подготовке крупнейшего раунда сокращений в Amazon за годы Бизнес, 05:18
«Известия» узнали об идее компенсировать стоимость лекарств пенсионерам Общество, 05:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Гитариста Stoptime доставили в отдел полиции после выхода из изолятора Политика, 04:28
Маск запустил альтернативу «Википедии» Политика, 04:12
Столтенберг рассказал, как отказал «умолявшему» НАТО вмешаться Зеленскому Политика, 03:54
В Госдуме напомнили о повышении маткапитала при рождении первенца Общество, 03:43
В Tesla назвали условие ухода Маска из компании Политика, 03:25
Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине Общество, 03:06