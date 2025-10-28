В Приморье начали проверку после ДТП с автобусом и восемью пострадавшими

В ДТП с международным автобусом в Приморье пострадали восемь человек

В Приморье Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с участием международного автобуса с трактором, при котором пострадали восемь человек, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, автобус KING LONG, перевозивший 25 пассажиров по маршруту «Владивосток — Суйфэньхэ» врезался в движущийся впереди трактор FOTOM TB 524 с прицепом, поскольку водитель не выдержал дистанцию.

Травмы получили водитель и семь пассажиров, в том числе 11-летний ребенок. Всем пострадавшим оказали неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Правоохранительные органы проводят административное расследование по статье 12.24 КоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Санкция предусматривает штраф в размере до семи с половиной тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет.

Авария произошла на 23 км автодороги «Уссурийск - Пограничный - Госграница».

Прокуратура Приморского края поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП.