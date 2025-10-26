 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса в Амурской области

Следственный комитет возбудил уголовное из-за ДТП на автодороге «Благовещенск-Белогорск» с участием маршрутного автобуса и грузовика.

Установлено, что утром 26 октября на 20-м км автодороги «подъезд к городу Благовещенск» произошло столкновение двух транспортных средств. Речь идет об автобусе Yutong и грузовом автомобиле-рифрежираторе, сообщили в Госавтоинспекции.

Предварительной причиной стал выезд автобуса на полосу встречного движения. Всего в автобусе находилось 26 человек, в том числе 1 ребенок.

Водители транспортных средств и двое пассажиров автобуса госпитализированы в медицинское учреждение.

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены в прокуратуре района на контроль.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

