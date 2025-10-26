СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса в Амурской области
Следственный комитет возбудил уголовное из-за ДТП на автодороге «Благовещенск-Белогорск» с участием маршрутного автобуса и грузовика.
Установлено, что утром 26 октября на 20-м км автодороги «подъезд к городу Благовещенск» произошло столкновение двух транспортных средств. Речь идет об автобусе Yutong и грузовом автомобиле-рифрежираторе, сообщили в Госавтоинспекции.
Предварительной причиной стал выезд автобуса на полосу встречного движения. Всего в автобусе находилось 26 человек, в том числе 1 ребенок.
Водители транспортных средств и двое пассажиров автобуса госпитализированы в медицинское учреждение.
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Ход и результаты процессуальной проверки поставлены в прокуратуре района на контроль.
