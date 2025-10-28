Свердловский минобр прокомментировал угрозы студентам за отказ идти в Max
Отсутствие мессенджера Max не может считаться основанием для отчисления, сообщили РБК в Министерстве образования Свердловской области.
Так ведомство прокомментировало сообщения о конфликте в колледже имени Ползунова в Екатеринбурге. Портал E1.RU 23 октября писал, что заведующая одного из отделений учебного заведения настаивала, чтобы студенты, отказавшиеся устанавливать мессенджер, написали заявление об отчислении по собственному желанию.
Ответ ведомства РБК передал департамент информационной политики Свердловской области.
В Минобразования отметили, что рекомендации перейти в Max обусловлены перебоями в работе других площадок, но их исполнение носит добровольный характер. «Отсутствие мессенджера у студента не является основанием для отчисления», — говорится в сообщении.
Администрация колледжа проводит проверку действий преподавательского состава и достоверности видеозаписи, заключили в ведомстве.
