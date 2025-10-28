 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Свердловский минобр прокомментировал угрозы студентам за отказ идти в Max

Отсутствие мессенджера Max не может считаться основанием для отчисления, сообщили РБК в Министерстве образования Свердловской области.

Так ведомство прокомментировало сообщения о конфликте в колледже имени Ползунова в Екатеринбурге. Портал E1.RU 23 октября писал, что заведующая одного из отделений учебного заведения настаивала, чтобы студенты, отказавшиеся устанавливать мессенджер, написали заявление об отчислении по собственному желанию.

Ответ ведомства РБК передал департамент информационной политики Свердловской области.

В Минобразования отметили, что рекомендации перейти в Max обусловлены перебоями в работе других площадок, но их исполнение носит добровольный характер. «Отсутствие мессенджера у студента не является основанием для отчисления», — говорится в сообщении.

Пользователям Max упростили создание цифрового ID
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Администрация колледжа проводит проверку действий преподавательского состава и достоверности видеозаписи, заключили в ведомстве.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Александра Озерова
Мессенджер Max отчисление колледж Екатеринбург Свердловская область
