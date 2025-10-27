Флаг Украины сорвали со здания консульства в польском Перемышле

Фото: VasylBodnar / X

Неизвестные сорвали украинский флаг со здания консульства Украины в польском городе Перемышль. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар на своей странице в социальной сети X.

«Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях в очередной раз привела к срыву украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле», — написал он.

По словам Боднара, флаг со здания консульства в Перемышле сорвали в пятый раз за последний год. Посол призвал полицию и МИД Польши найти нарушителей и привлечь их к ответственности. Он добавил, что в Польше за надругательство над флагом предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

В июне администрация Театра имени Юлиуша Словацкого в Кракове сняла украинский флаг с фасада здания из-за роста количества угроз. Полотно, висевшее на фасаде с февраля 2022 года, перенесли внутрь здания.