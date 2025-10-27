 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Флаг Украины сорвали со здания консульства в польском Перемышле

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: VasylBodnar / X
Фото: VasylBodnar / X

Неизвестные сорвали украинский флаг со здания консульства Украины в польском городе Перемышль. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар на своей странице в социальной сети X.

«Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях в очередной раз привела к срыву украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле», — написал он.

По словам Боднара, флаг со здания консульства в Перемышле сорвали в пятый раз за последний год. Посол призвал полицию и МИД Польши найти нарушителей и привлечь их к ответственности. Он добавил, что в Польше за надругательство над флагом предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

Жены Трампа и Карла III пришли на банкет в платьях цветов флага Украины
Политика
Камилла, Карл III, Дональд Трамп и Мелания Трамп (слева направо)

В июне администрация Театра имени Юлиуша Словацкого в Кракове сняла украинский флаг с фасада здания из-за роста количества угроз. Полотно, висевшее на фасаде с февраля 2022 года, перенесли внутрь здания. 

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Польша Украина флаг консульство
Материалы по теме
Украинского болельщика выгнали с матча ПСЖ из-за флага
Спорт
МИД предложил посольству Германии извиниться за неправильный флаг СССР
Политика
В Кракове театр убрал украинский флаг с фасада из-за угроз
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
После крушения судна в Севастополе возбудили уголовное дело Общество, 20:06
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 20:00
Прокуратура заявила о выводе ₽163 млрд экс-владельцем ЮГК за границу Общество, 19:58
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В КХЛ шайба попала в ворота рикошетом от лица хоккеиста «Ак Барса». Видео Спорт, 19:52
У молдавской оппозиции провели обыски по делу о подготовке беспорядков Политика, 19:49
Рублев на «Мастерс» в Париже прервал пятиматчевую серию поражений Спорт, 19:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Урале автомобиль протаранил продуктовый магазин и насмерть сбил детей Общество, 19:29
Участник «Времени героев» стал советником замглавы «Роскосмоса» Политика, 19:28
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 19:28
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Бьюти-сфера в 2025 году: выручка растет, проблемы с управлением остаются Радио, 19:20
На гендира переданной государству уральской «Облкоммунэнерго» завели дело Общество, 19:19
Индекс Мосбиржи — ниже 2500 пунктов. Где новое дно рынка и когда разворотПодписка на РБК, 19:03