В Кракове театр убрал украинский флаг с фасада из-за угроз

В Кракове с фасада здания театра имени Юлиуша Словацкого сняли украинский флаг из-за роста количества угроз. Об этом говорится в заявлении директора театра Кшиштофа Глуховского, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

По словам Глуховского, украинский флаг перенесен в здание и теперь будет размещен рядом с польским.

«Делаю это с болью и стыдом, но <...> ради безопасности персонала, их здоровья, жизни и потенциальной угрозы разрушения имущества, я не могу принять другое решение», — написал Глуховский.

Он подчеркнул, что флаг, висящий на фасаде с февраля 2022 года, был символом солидарности с Украиной и остается в здании театра в качестве поддержки Украины. Глуховский отметил, что театр не отказывается от своей позиции и продолжит оказывать поддержку украинской стороне.

В марте 2023 года украинский флаг, вывешенный на фасаде Национального музея в Праге в знак солидарности с Киевом, стал объектом нападения участников антиправительственного митинга. После завершения акции «Чехия против нищеты» несколько десятков демонстрантов попытались снять флаг, но полиция остановила их.

В результате столкновений пострадали двое силовиков, задержаны 18 человек.

Митинг собрал около 10 тыс. человек. Участники выступали за отставку правительства Петра Фиалы, прекращение поставок вооружений Украине и мирное урегулирование конфликта.