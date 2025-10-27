В Госдуме не поддержали законопроект о повышении штрафов для чиновников
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на своем заедании в понедельник, 27 октября, рекомендовал отклонить проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), повышающих штрафы для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование запросов от населения, передает корреспондент РБК.
Документ предлагал повысить вдвое штрафы для чиновников за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан: сейчас это 5-10 тыс. руб (ст. 5.59 КоАП). Штрафы за оскорбления граждан должны вырасти в 1,5 раза: сейчас это 50-100 тыс. руб. в случае первого нарушения и 100-150 тыс. руб. в случае рецидива (ч. 4 и 5 ст. 5.61 КоАП).
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эти штрафы не индексировались со времени их введения в 2013 и 2020 году соответственно, хотя размеры штрафов, назначаемых за иные правонарушения, в последние годы значительно повысились.
Законопроект разработали и внесли в Госдуму в начале 2025 года депутаты фракции партия «Новые люди» Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Амир Хамитов. Спустя время Хамитов попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина исключить его из числа соавторов, следует из карточки законопроекта в думской электронной базе.
В феврале 2025 года правительство отказалось поддержать внесенный законопроект, посчитав, что он нуждается в «существенной доработке».
«В материалах к законопроекту не приведены результаты анализа статистических данных и материалов правоприменительной практики по рассматриваемым категориям дел об административных правонарушениях», — говорится в правительственном отзыве на документ.
Позднее отрицательные отзывы на законопроект также представили депутаты парламентов Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики.
