Алтайские таможенники перехватили 712 кг украинского шоколада

Фото: customs_rf / Telegram

Таможенники на Алтае пресекли ввоз в Россию 712 кг шоколада украинского производства, сообщает пресс-служба ФТС.

«Таможенники остановили для проверки грузовик, который направлялся в Россию из Казахстана. В кузове обнаружили 372 картонные коробки с плиточным шоколадом, произведенным кондитерской фабрикой Украины», — говорится в сообщении.

Грузовик вместе с содержимым отправили обратно, решается вопрос о возбуждении административного дела по ст. 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений).

В 2018 году Россия ввела эмбарго на украинскую продукцию в ответ на санкционные ограничения со стороны Украины. Под запрет попали продукты питания, в том числе шоколад, а также непродовольственные и промышленные товары.