В Москве задержали осужденного, скрывавшегося от наказания 13 лет
Сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Московской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в управлении, житель Подмосковья был осужден Егорьевским городским судом в 2012 году по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы, на оглашение приговора мужчина не явился и был объявлен в федеральный розыск.
По данным ГУФСИН, задержание провели сотрудники отдела розыска совместно с полицейскими ОМВД по району Измайлово в Москве. Как рассказал задержанный, за время розыска он неоднократно менял место жительства и работал разнорабочим в разных сферах.
После задержания осужденного направят для отбывания наказания, назначенного ему приговором суда.
10 октября в Московской области задержали двух человек по подозрению в убийстве директора лицея № 10 им. Ю.А. Гагарина Вадима Мениса, совершенном 23 года назад, сообщили в пресс-службе СК России. По данным Следственного комитета, подозреваемыми являются киллер и его пособник; они также пытались убить еще двух человек.
