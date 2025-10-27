В Москве задержали осужденного, скрывавшегося от наказания 13 лет

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Московской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в управлении, житель Подмосковья был осужден Егорьевским городским судом в 2012 году по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы, на оглашение приговора мужчина не явился и был объявлен в федеральный розыск.

По данным ГУФСИН, задержание провели сотрудники отдела розыска совместно с полицейскими ОМВД по району Измайлово в Москве. Как рассказал задержанный, за время розыска он неоднократно менял место жительства и работал разнорабочим в разных сферах.

После задержания осужденного направят для отбывания наказания, назначенного ему приговором суда.

