Из дома в Туле после отражения атаки дронов эвакуировали 200 человек
В Туле эвакуировали 200 жителей пятиэтажного дома на улице Санаторная после обнаружения рядом со зданием фрагмента беспилотника, сообщает Myslo.
Для эвакуированных организован пункт временного размещения, в котором находятся 24 человека.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что после отражения воздушной атаки ВСУ рядом с несколькими жилыми домами города были обнаружены элементы беспилотников. По его словам, ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные службы.
Вечером 26 октября Миляев объявил в регионе беспилотную опасность, а вскоре сообщил о восьми сбитых БПЛА. Ранним утром 27 октября он заявил об отбое сигнала, позднее — о 24 сбитых над Тульской областью дронах. В результате налета пострадавших и разрушений нет.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов