Военная операция на Украине
Из дома в Туле после отражения атаки дронов эвакуировали 200 человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерия Косилова / ТАСС
Фото: Валерия Косилова / ТАСС

В Туле эвакуировали 200 жителей пятиэтажного дома на улице Санаторная после обнаружения рядом со зданием фрагмента беспилотника, сообщает Myslo.

Для эвакуированных организован пункт временного размещения, в котором находятся 24 человека.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что после отражения воздушной атаки ВСУ рядом с несколькими жилыми домами города были обнаружены элементы беспилотников. По его словам, ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные службы.

На подлете к Москве за ночь сбили более 25 беспилотников
Политика

Вечером 26 октября Миляев объявил в регионе беспилотную опасность, а вскоре сообщил о восьми сбитых БПЛА. Ранним утром 27 октября он заявил об отбое сигнала, позднее — о 24 сбитых над Тульской областью дронах. В результате налета пострадавших и разрушений нет.

Полина Дуганова
Тульская область беспилотники атака дронов БПЛА эвакуация Дмитрий Миляев
