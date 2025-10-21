Дума приняла закон о статусе ветерана для участников «Шторм Z»

Депутаты одобрили поправки, которые позволят присваивать статус ветерана боевых действий добровольцам, заключившим контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. Под них подпадают бывшие заключенные

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли закон, который даст возможность присваивать статус ветерана боевых действий участникам военной операции на Украине, ушедшим на нее из мест лишения свободы, передает корреспондент РБК. В обоих чтениях депутаты поддержали его единогласно.

Поправки вносятся в закон «О ветеранах». В соответствии с ними, статус ветерана боевых действий можно будет давать тем, кто в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года заключил соглашения с Минобороны о пребывании в специальном формировании и выполнявшим боевые задачи в ходе военной операции на Украине. Люди из этой категории, получившие ранения, смогут получать статус инвалида боевых действий.

Под действие поправок подпадают участники штурмового подразделения «Шторм Z». Оно было сформировано из бывших заключенных, заключивших контракты на участие в военной операции на Украине.

Законопроект 28 августа внесло правительство, в первом чтении его приняли 23 сентября.

О том, что разработана инициатива, которая даст возможность присваивать статус ветерана бойцам «Шторм Z», замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева говорила в феврале. «Специфика ситуации с бойцами из отрядов «Шторм Z» заключается в том, что на них изначально не распространялись меры поддержки. Они даже не могли получить удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас стараемся интегрировать их в ветеранское сообщество», — поясняла она (цитата по «РИА Новости» ).

В июне в фонде «Защитники Отечества» сообщали, что статус военных этой категории все еще не определен.

Цивилева попросила президента России Владимира Путина ускорить принятие поправок в соответствующий законопроект. Глава государства поддержал эту инициативу. «Мы не берем в зону боевых действий ни людей, совершивших преступления, связанных с сексуальным насилием в отношении малолетних, не берем людей, которые совершили преступления в области терроризма, измены и так далее. Их просто нет в зоне боевых действий. Но для людей, которые совершили в силу разных обстоятельств <...> какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, сражаются, они должны быть все поставлены в одинаковое положение, в том числе это касается и статуса ветерана боевых действий. Сделаем обязательно», — говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

Теперь законопроект должен одобрить Совфед, после чего подписать президент.