Политика⁠,
0

Старейший президент в мире победил на выборах в возрасте 92 лет

Поль Бийя
Поль Бийя (Фото: Kepseu / XinHua / Global Look Press)

Действующего президента Камеруна Поля Бийя признали победителем на выборах главы государства, прошедших 12 октября. Об этом заявил председатель Конституционного совета страны Клемент Атангана, сообщает Bloomberg.

Бийя получил 52,2% голосов, а его ближайший соперник Исса Чирома Бакари — 35,2%.

Старейший правитель в мире решил выдвинуться в президенты на новый срок
Политика
Поль Бийя

Инаугурацию Бийи проведут в столице Камеруна Яунде 6 ноября. Это будет его восьмой срок.

Полю Бийя 92 года, он является старейшим действующим президентом в мире. Бийя также признан самым долгоправящим лидером государства среди не монархов. Он возглавляет Камерун более 50 лет — с 1975 по 1982 год Бийя занимал должность премьер-министра, после 1982 — пост президента.

Бийя традиционно баллотировался от правящей партии «Камерунское народное демократическое движение». Из 83 кандидатов в президенты до выборов допустили 12. Среди отстраненных кандидатов был лидер главной оппозиционной партии страны «Движение за возрождение Камеруна» Морис Камто.

Президент Камеруна избирается раз в семь лет. К концу восьмого срока Бийе исполнится 99 лет.

Анастасия Луценко
Камерун выборы президента Выборы
