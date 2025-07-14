Старейший правитель в мире решил выдвинуться в президенты на новый срок

Поль Бийя (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент Камеруна Поль Бийя, которому 92 года, официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, запланированных на 12 октября. Об этом он сообщил на своей странице в X.

«Я являюсь кандидатом на президентских выборах <...> Будьте уверены, что моя решимость служить вам соизмерима с серьезными вызовами, стоящими перед нами», — написал Бийя.

Бийя находится у власти с 1982 года, он является старейшим главой государства в мире. Как сообщил Reuters, возможное переизбрание позволит ему оставаться президентом почти до 100-летнего возраста.

В 2008 году Бийя отменил ограничение по срокам президентства, что позволяет ему баллотироваться на неопределенный срок. Последние выборы он выиграл в 2018 году, получив 71,28% голосов, несмотря на заявления оппозиции о многочисленных нарушениях.

Тем не менее члены правящей партии CPDM с 2024 года призывали Бийю баллотироваться снова. В то же время, как отмечает агентство, оппозиция и отдельные представители гражданского общества указывают, что его затянувшееся правление тормозит развитие страны. Два бывших союзника уже покинули правящую коалицию и планируют участвовать в выборах как независимые кандидаты.

Предшественник Бийи Ахмаду Бабатура Ахиджо, ставший вместе с тем первым президентом Камеруна, ушел в отставку по состоянию здоровья в 1982 году. На своем посту он находился 22 года, с 1960-го.