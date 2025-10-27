 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД раскрыло подробности конфликта на Урале, где в ход пошла бензопила

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В поселке Арти Свердловской области недалеко от бара «Мохито» после конфликта с односельчанами 28-летний Кирилл Нефедов вооружился бензопилой и пошел с ней на группу людей с целью их припугнуть, обошлось без жертв. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Виной всему, как это часто бывает в выходные дни, стало чрезмерное потребление алкоголя. И подозреваемый, и его оппоненты находились в состоянии «подшофе». А в таком состоянии нередко звучат в адрес друг друга весьма нелестные слова, на которые и бывают вспышки яростного гнева», — отметил начальник пресс-службы.

По данным МВД, инцидент произошел вблизи бара «Мохито», где Нефедов вступил в конфликт с группой односельчан. Первоначально спор не дошел до физического противостояния, и стороны разошлись. Однако затем, как сообщил Горелых, молодой человек дошел до своего дома, расположенного около 100 м от места конфликта, взял бензопилу марки Stihl и вернулся к бару. По данным пресс-службы МВД, он использовал инструмент для запугивания оппонентов, никто не пострадал, после чего мужчина вернулся домой.

Четверо с бензопилами напали на магазин в Ленобласти
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

По словам Горелых, 27 октября полиция и следственные органы примут решение о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства. Он также сообщил, что с высокой вероятностью Нефедов проведет ближайшие несколько суток под стражей в камере местного отдела полиции.

Издание «Екатеринбург Онлайн» опубликовало кадры с места происшествия, снятые из стоящего рядом автомобиля. На записи видно, как мужчина с работающей бензопилой сначала направляет ее в сторону группы людей, а затем начинает вращаться на месте, удерживая инструмент лишь одной рукой. 

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Свердловская область МВД мужчина бензопила бар конфликт
Материалы по теме
Четверо с бензопилами напали на магазин в Ленобласти
Общество
МВД задержало подозреваемых в нападении на жену по заказу мужа в Казани
Общество
Под Петербургом завели дело после нападения лошади на пенсионерку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Рособрнадзор объявил предостережения московскому и брянскому вузам Общество, 15:27
Путин ратифицировал стратегический договор с Венесуэлой Политика, 15:23
Зеленский заявил, что Киев просит США о похожем на Tomahawk оружии Политика, 15:20
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Чем известен футболист Мостовой, которого пытались похитить в Петербурге 15:18
Власти Башкирии сообщили о смерти 18-летнего участника военной операции Общество, 15:09
Власти оценили ущерб Белгородскому водохранилищу и риски после ударов ВСУ Политика, 15:08
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом ₽10 тыс. Финансы, 15:05
«Ангару» лишили лицензии на коммерческие рейсы. Что известно о компании Бизнес, 15:05
В Hongqi прокомментировали случаи отказа в регистрации автомобилей в ГАИ Авто, 15:04
Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония Политика, 15:01
Главу азербайджанской диаспоры Воронежа освободили из СИЗО Политика, 14:59
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55