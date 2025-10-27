МВД раскрыло подробности конфликта на Урале, где в ход пошла бензопила

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В поселке Арти Свердловской области недалеко от бара «Мохито» после конфликта с односельчанами 28-летний Кирилл Нефедов вооружился бензопилой и пошел с ней на группу людей с целью их припугнуть, обошлось без жертв. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Виной всему, как это часто бывает в выходные дни, стало чрезмерное потребление алкоголя. И подозреваемый, и его оппоненты находились в состоянии «подшофе». А в таком состоянии нередко звучат в адрес друг друга весьма нелестные слова, на которые и бывают вспышки яростного гнева», — отметил начальник пресс-службы.

По данным МВД, инцидент произошел вблизи бара «Мохито», где Нефедов вступил в конфликт с группой односельчан. Первоначально спор не дошел до физического противостояния, и стороны разошлись. Однако затем, как сообщил Горелых, молодой человек дошел до своего дома, расположенного около 100 м от места конфликта, взял бензопилу марки Stihl и вернулся к бару. По данным пресс-службы МВД, он использовал инструмент для запугивания оппонентов, никто не пострадал, после чего мужчина вернулся домой.

По словам Горелых, 27 октября полиция и следственные органы примут решение о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства. Он также сообщил, что с высокой вероятностью Нефедов проведет ближайшие несколько суток под стражей в камере местного отдела полиции.

Издание «Екатеринбург Онлайн» опубликовало кадры с места происшествия, снятые из стоящего рядом автомобиля. На записи видно, как мужчина с работающей бензопилой сначала направляет ее в сторону группы людей, а затем начинает вращаться на месте, удерживая инструмент лишь одной рукой.