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Общество ,  
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Четверо с бензопилами напали на магазин в Ленобласти

В Ленобласти задержали напавших с бензопилами на магазин
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Полиция задержала четырех человек, которые напали с бензопилами на магазин во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 12 сентября в магазине, расположенном в деревне Агалатово. Четверо неизвестных вошли в магазин, повредили бензопилами его имущество и скрылись. Позднее их доставили в отделение полиции.

Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались три жителя Выборга в возрасте от 17 до 18 лет и 32-летний житель Ставропольского края. «Сумма причиненного магазину ущерба устанавливается», — добавили в ведомстве

В Новосибирске задержали мужчину, избившего посетителя магазина молотком
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В середине августа в Новосибирске задержали мужчину, который ударил молотком 18-летнего посетителя цветочного магазина. Перед этим между мужчинами произошла словесная перепалка. Друг пострадавшего рассказал NGS.RU, что конфликт произошел из-за того, что тот заступился за свою девушку.

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Ленинградская область нападение бензопила
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