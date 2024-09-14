Четверо с бензопилами напали на магазин в Ленобласти
Полиция задержала четырех человек, которые напали с бензопилами на магазин во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба главка МВД по региону.
Инцидент произошел вечером 12 сентября в магазине, расположенном в деревне Агалатово. Четверо неизвестных вошли в магазин, повредили бензопилами его имущество и скрылись. Позднее их доставили в отделение полиции.
Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались три жителя Выборга в возрасте от 17 до 18 лет и 32-летний житель Ставропольского края. «Сумма причиненного магазину ущерба устанавливается», — добавили в ведомстве
В середине августа в Новосибирске задержали мужчину, который ударил молотком 18-летнего посетителя цветочного магазина. Перед этим между мужчинами произошла словесная перепалка. Друг пострадавшего рассказал NGS.RU, что конфликт произошел из-за того, что тот заступился за свою девушку.
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