 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минск назвал недружественными действия Вильнюса по закрытию границы

Фото: Mindaugas Kulbis / АР / ТАСС
Фото: Mindaugas Kulbis / АР / ТАСС

Белорусский Государственный таможенный комитет (ГТК) заявил, что будет следить за недружественными действиями литовцев.

В заявлении белорусского ГТК подчеркивается, что литовские власти продлили закрытие границы и разработали план ее бессрочного закрытия. Исключения предусмотрены лишь для граждан стран Европейского союза и дипломатических работников.

«Литовские источники сообщают, что 29 октября Литва будет принимать дальнейшие решения», — отмечается в сообщении таможенного комитета.

Белорусский ГТК заявил, что продолжает мониторить ситуацию и будет информировать о любых изменениях обстановки на границе.

Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов
Политика
Фото:ЕРА / ТАСС

Правительство Литвы 29 октября обсудит предложение о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок и об ужесточении уголовного наказания за контрабанду, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Это решение связано с регулярными нарушениями воздушного пространства метеозондами, запущенными с белорусской территории. За последнюю неделю были затронуты 95 рейсов и почти 14 тыс. пассажиров.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Антонина Сергеева
Материалы по теме
Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов
Политика
Литва снова закрыла аэропорт Вильнюса из-за шаров с контрабандой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Рособрнадзор объявил предостережения московскому и брянскому вузам Общество, 15:27
Путин ратифицировал стратегический договор с Венесуэлой Политика, 15:23
Зеленский заявил, что Киев просит США о похожем на Tomahawk оружии Политика, 15:20
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Чем известен футболист Мостовой, которого пытались похитить в Петербурге 15:18
Власти Башкирии сообщили о смерти 18-летнего участника военной операции Общество, 15:09
Власти оценили ущерб Белгородскому водохранилищу и риски после ударов ВСУ Политика, 15:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом ₽10 тыс. Финансы, 15:05
«Ангару» лишили лицензии на коммерческие рейсы. Что известно о компании Бизнес, 15:05
В Hongqi прокомментировали случаи отказа в регистрации автомобилей в ГАИ Авто, 15:04
Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония Политика, 15:01
Главу азербайджанской диаспоры Воронежа освободили из СИЗО Политика, 14:59
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55