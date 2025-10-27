Минск назвал недружественными действия Вильнюса по закрытию границы

Фото: Mindaugas Kulbis / АР / ТАСС

Белорусский Государственный таможенный комитет (ГТК) заявил, что будет следить за недружественными действиями литовцев.

В заявлении белорусского ГТК подчеркивается, что литовские власти продлили закрытие границы и разработали план ее бессрочного закрытия. Исключения предусмотрены лишь для граждан стран Европейского союза и дипломатических работников.

«Литовские источники сообщают, что 29 октября Литва будет принимать дальнейшие решения», — отмечается в сообщении таможенного комитета.

Белорусский ГТК заявил, что продолжает мониторить ситуацию и будет информировать о любых изменениях обстановки на границе.

Правительство Литвы 29 октября обсудит предложение о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок и об ужесточении уголовного наказания за контрабанду, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Это решение связано с регулярными нарушениями воздушного пространства метеозондами, запущенными с белорусской территории. За последнюю неделю были затронуты 95 рейсов и почти 14 тыс. пассажиров.