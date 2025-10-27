ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом ₽10 тыс.

Фото: ЦБ России Фото: ЦБ России

Банк России объявил о выпуске инвестиционной золотой монеты с изображением Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Монета имеет номинал в ₽10 тыс., и по этому номиналу обязательна к приему во все виды платежей без ограничений.

Однако вряд ли кто-то попробует расплатиться такой монетой по номиналу. Дело в том, что монета с Георгием Победоносцем изготовлена из практически чистого золота (999-й пробы) и весит 1 кг. Таким образом, один только металл монеты по установленной ЦБ текущей учетной стоимости золота — ₽10 787,37 за грамм (на 25 октября) — оценивается примерно в ₽10,8 млн. При этом цена редких монет, часто выше стоимости того металла, из которого те сделаны. Например, такие же монеты с Георгием Победоносцем, выпущенные в России в конце прошлого года, оценивались в ₽12-16,5 млн.

Новые монеты будут выпущены в обращение во вторник, 28 октября, общим тиражом всего в 100 экземпляров.

Купить золотые монеты можно в банках — полный список кредитных организаций, через которые Банк России распространяет инвестиционные монеты, на октябрь 2025 года включает в себя 141 банк. Минусом инвестирования в золотые монеты эксперты называют опасность их повреждения — царапины и повреждения сильно снижают цену монет, а также необходимость уплатить НДФЛ после продажи монет. Уплачивать налог не придется, если вы владеете монетами в течение трех лет и более.

С 2006 года ЦБ неоднократно выпускал инвестиционные монеты с изображением Георгия Победоносца. Они чеканились либо из серебра (номиналом ₽3), либо из золота (номиналы в ₽25, ₽50, ₽100, ₽200 и ₽10 тыс.).