Почему партия Милея может проиграть на парламентских выборах

Хавьер Милей в преддверии промежуточных парламентских выборов столкнулся с падением песо и ростом популярности оппозиции. Удастся ли «президенту с бензопилой» продолжить курс радикальных реформ в Аргентине, разбирался РБК

Хавьер Милей (Фото: Matias Baglietto / Reuters)

26 октября в Аргентине пройдут промежуточные парламентские выборы — будут избраны 24 сенатора и 127 депутатов двухпалатного Национального конгресса. От исхода голосования зависит, удастся ли партии президента Хавьера Милея Libertad Avanza («Свобода наступает») заполучить большинство в парламенте. Последние опросы говорят почти о равных шансах президентской партии и оппозиции в лице перонистской партии Fuerza Patria («Сила Родины»). Исследование Opina Argentina говорит о преимуществе перонистов — 37% против 35%, в то время как опрос CB Consultora Opinión Pública прочит сторонникам Милея 40,8%, а оппозиции — 35,4%.

Хавьер Милей пришел к власти с обещаниями оздоровить экономику страны, страдавшую от трехзначной инфляции и хронического дефицита бюджета. Символом его шоковых экономических реформ стала бензопила, которой новый президент намеревался «подрезать» государственный бюджет, сократив до минимума его расходы. Милей начал с девальвации национальной валюты более чем в два раза, с 366 до 800 песо за $1, и сокращения государственных субсидий на энергоносители и транспорт. Вскоре после инаугурации он представил так называемый Сводный закон (Ley Omnibus), который предполагал масштабную экономическую трансформацию страны. В частности, он предполагал создание стимулов для компаний, инвестирующих не менее $200 млн в национальную экономику, приватизацию ряда государственных компаний и масштабную реформу рынка труда.

С чем партия Милея подошла к выборам

Поскольку Libertad Avanza сейчас вместе с союзниками располагает всего 79 мандатами в 257-местной палате депутатов, проводить курс радикальных экономических реформ «президенту с бензопилой» непросто. Милей вынужден прибегать исключительно к указам и декретам. При этом уровень одобрения его политического курса населением за последние несколько месяцев снизился примерно до 35%, тогда как в момент прихода к власти в конце 2023-го он располагал 50%. А на прошедших в начале сентября выборах в парламент ключевой аргентинской провинции Буэнос-Айрес перонисты обошли партию Милея — 46,94% против 33,86%, выиграв в шести из восьми избирательных округов.

Параллельно в республике появляются признаки нового экономического кризиса — аргентинское песо, начавшее падение в сентябре, на днях обновило свой исторический минимум, упав еще на 1%, до 1490 песо за доллар. Это произошло несмотря на то, что на этой неделе Центральный банк Аргентины (BCRA) подписал соглашение с Казначейством США о выделении республике $20 млрд, что глава американского Минфина Скотт Бессент назвал способом «экономической стабилизации» в Аргентине. Bloomberg констатирует, что никакого влияние на рынки это не оказало — трейдеры активно избавляются от песо, поскольку считают неизбежной очередную девальвацию аргентинской валюты после выборов. 21 октября Центральный банк Аргентины был вынужден после месячного перерыва выйти на рынок для поддержки национальной валюты, продав $45,5 млн.

Что касается инфляции, то с приходом Милея ситуация начала выправляться — к середине 2025 года темпы роста цен начали снижаться и достигли примерно 39–40% в годовом выражении, что эксперты расценили как признак стабилизации, а СМИ назвали «чудом Милея». Как объяснял в интервью РБК посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра, к началу 2024 года в республике был зафиксирован исторически высокий уровень бедности — 57,4%, но уже к первому кварталу 2025 года благодаря реформам правительства его удалось снизить до 30,6%.

Виейра подчеркивал, что это улучшение, как и снижение темпов инфляции, было достигнуто без абсолютного большинства в Национальном конгрессе: «Вы представляете, что могло бы сделать нынешнее правительство с большим количеством сенаторов и депутатов, поддерживающих его? Ожидаются реформы трудового законодательства, налогообложения и социального обеспечения. Они будут рассматриваться новым конгрессом уже после октябрьских выборов».

Однако критики шоковых реформ Милея отмечают, что несмотря на улучшение по ряду показателей, в Аргентине наблюдается падение реальных доходов и повсеместный рост тарифов. В результате, обобщает La Nación, к настоящему времени аргентинцы ощутили падение уровня жизни. Экономисты консалтинговой компании Equilibra описывают сложившуюся ситуацию с доходами населения так: на первом этапе президентства Милея они сильно упали, затем немного выросли, а ближе к выборам перестали расти. Аналитики указывают, что больше всего пострадали госслужащие, сельское население и пенсионеры.

Член аргентинского Совета по международным делам (CARI) Марсело Монтес заявил РБК, что экономическая политика Милея имеет крайне негативный эффект. «Вопреки его обещаниям, бремя экономических ограничений легло на плечи простых людей. Цену за реформы Милея заплатило население, а не политики. Связано это с тем, что он повысил тарифы на коммунальные услуги и сократил расходы на социальные программы. Как следствие — сегодня аргентинские семьи потребляют меньше, а помощь инвалидам, пожилым людям, детям и университетам сократилась. Иными словами, президент поступил прямо противоположно тому, что обещал. Это вызывает сильное раздражение и гнев», — отмечает эксперт.

По его оценке, аргентинское общество стало беднее, чем прежде; причем эта проблема коснулась не только граждан с низкими доходами и средний класс. «Даже состоятельные люди стали меньше покупать. Возможно, они чаще ездят за границу, но из-за выгодного курса доллара, а не из-за роста доходов. Сейчас выгоднее тратить за рубежом, чем внутри страны. Тот факт, что в итоге нам понадобилось финансовое спасение со стороны США, доказывает, что его план провалился», — замечает Монтес.

Незадолго до выборов Милей столкнулся и с репутационными вызовами. В конце августа его ближайшее окружение попало в коррупционный скандал. YouTube-канал Carnaval опубликовал аудиозапись, на которой бывший личный юрист Милея и теперь уже экс-глава Национального агентства по делам инвалидов (ANDIS) Диего Спагнуоло рассказывает о коррупции в этом ведомстве. Среди прочего он утверждает, что сестра президента Карина Милей причастна к нецелевому расходованию средств, предназначенных для поддержки граждан с ограниченными возможностями, и поощрению системы откатов от поставщиков медикаментов в обмен на доступ к госконтрактам. Официальное расследование этого дела продолжается.

Может ли Милей сменить курс

Падение рейтинга и песо вынудили Милея сделать заявление о готовности обновить свой кабинет после выборов. «На втором этапе моего мандата я проведу перестановку в правительстве, чтобы достичь целей реформ второго поколения. В ночь с 26 октября, когда будут известны все результаты, я определю, какая структура мне нужна для достижения этих целей», — заявил он в телевизионном обращении 21 октября. При этом ранее Милей не исключал, что в его команду могут войти представители партии экс-президента Маурисио Макри — «Республиканское предложение» (PRO), которая также противостоит перонистам. После поражения на выборах в Буэнос-Айресе Милей был вынужден восстановить контакт с Макри и договориться об объединении усилий на октябрьских выборах.

Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков отмечает, что договоренности c экс-президентом не гарантируют Милею большинство в парламенте. «На самом деле грядущие промежуточные выборы — это не столько реванш Милея, сколько проба сил перонистов перед президентской гонкой, которая намечена на 2027 год», — заявил РБК эксперт. По его мнению, снижение поддержки Милея объясняется прежде всего результатами его непопулярных реформ, и после промежуточных выборов оппозиция, скорее всего, увеличит свое присутствие в конгрессе. «Стоит отметить, что, хотя Милей и либертарианец, в условиях отсутствия большинства в парламенте стиль его правления достаточно авторитарен. Он вынужден использовать все ресурсы исполнительной власти, продвигая реформы с помощью указов и декретов. Он движется в сторону суперпрезиденциализма», — считает эксперт.

При этом, по мнению Пятакова, Милей не откажется от своих стратегических целей и не готов сменить курс. «Назначение новых министров и введение в правительственный аппарат новых лиц не даст такого эффекта.Это просто перемена мест слагаемых. Кроме того, Милей не готов потерять расположение США», — заключает эксперт.

Монтес также убежден, что ситуация в экономике подрывает электоральные перспективы партии Милея. «Есть вероятность, что число его сторонников в парламенте увеличится по сравнению с ситуацией двумя годами ранее, но в итоге Милей все равно проиграет как количественно, так и в политическом смысле», — прогнозирует эксперт. По его оценке, глава государства будет вынужден сменить не только половину кабинета, включая министра экономики Луиса Капуто, но и политический курс. «Почти 70% населения выступают теперь против президента. Значит, ему придется менять все, если он хочет получить хоть какой-то шанс на переизбрание в 2027-м году, — стиль общения с народом, экономическую политику, отношение к оппозиции, судьям, журналистам и так далее. В противном случае к власти в Аргентине вернутся перонисты», — заключает Монтес.