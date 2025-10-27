Да Силва после встречи с Трампом заявил о подготовке сделки по тарифам

Лула да Силва (Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бразилия и США смогут достичь соглашения о тарифах в ближайшее время, сообщил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

«Я возвращаюсь в Бразилию довольным встречей с президентом Трампом. Если это будет зависеть от него и меня, мы достигнем соглашения», — написал он в соцсети X.

Перед этим во время пресс-конференции Лула рассказал, что встреча с Трампом «прошла на удивление хорошо».

«В наших отношениях было много искренности», — цитирует слова президента CNN Brasil.

Лула также сообщил, что команды с обеих сторон «немедленно встретятся», чтобы продолжить поиск решения по вопросу американских пошлин на бразильские товары, и выразил надежду, что оно будет найдено через несколько дней, передает бразильский новостной портал Revista forum.

Оба президента прибыли в Малайзию для участия в качестве гостей в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и на его полях провели переговоры.

По итогам переговоров Белый дом опубликовал в соцсети X совместную фотографию обоих лидеров. Под снимком были приведены слова Трампа: «У нас всегда были хорошие отношения, и я уверен, что так будет и впредь».

2 апреля 2025 года Трамп анонсировал «зеркальные» пошлины для около 200 стран, для Бразилии ставка должна была быть минимальной — 10%. 30 июля Трамп подписал указ, в соответствии с которым пошлины на бразильскую продукцию вырастут до 50%.

В своей соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту, в котором заявил, что тот развязал «охоту на ведьм, которая должна быть немедленно прекращена». Речь шла о преследовании в стране бывшего президента Жаира Болсонару, которого называли «тропическим Трампом» и обвиненного в попытке госпереворота 8 января 2023 года. В сентябре Болсонару был осужден на 27 лет.

Бразилия тогда начала процесс введения ответных мер против США.