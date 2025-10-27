ФНС с 1 ноября сможет взыскивать долги по налогам без решения суда

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать с граждан задолженности по налогам во внесудебном порядке.

Согласно принятому в конце июля закону, налоговые получили право взыскивать с физических лиц долги по налогам, сборам и страховым взносам, а также пени, штрафы и проценты, если гражданин не оспаривает их. При этом нововведение не затрагивает физлиц, являющихся индивидуальными предпринимателями.

ФНС будет взыскивать задолженность за счет средств на счетах гражданина, включая электронные кошельки и цифровые рубли. Если этих средств будет недостаточно для погашения долга, служба сможет обратиться к наличным средствам и имуществу физлица.

Если гражданин не согласен с задолженностью, он может оспорить ее в течение 30 дней. Если спор не получится урегулировать, взыскивать долг будут через суд.