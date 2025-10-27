На Ямайке объявили эвакуацию из-за урагана «Мелисса»

Video

На Ямайке началась эвакуация местного населения на фоне новостей о приближении тропического урагана «Мелисса», усилившегося до 4-й категории по шкале Саффира — Симпсона (SSHWS).

Согласно сообщению на сайте правительства Ямайки, эвакуация проводится в нескольких районах острова, в том числе в его столице — Кингстон.

Власти просят граждан покинуть немедленно следующие районы: 1. Порт-Ройял, Кингстон

2. Портленд-коттедж, Кларендон

3. Роки-Пойнт, Кларендон

4. Олд-Харбор-Бэй, Сент-Кэтрин

5. Земля Тейлора, Булл-Бей, Сент-Эндрю

6. Нью-Хейвен, Сент-Эндрю

7. Ривертон-Сити, Сент-Эндрю

На кадрах, снятых очевидцами, видно что в прибрежных районах усилился ветер, видны поваленные деревья.

За день до этого весь остров был объявлен «зоной, находящейся под угрозой» из-за тропического шторма «Меллиса».

«С тех пор он усилился до уровня урагана, которому присвоена 4-я категория», — говорится в приказе правительства об эвакуации (Evacuation order). В правительстве Ямайки отметили, что приказ об эвакуации будет действовать до тех пор, пока остров будет оставаться зоной стихийного бедствия.

Стандартная шкала классификации ураганных ветров Саффира — Симпсона (SSHWS) предполагает оценку урагана от 1 до 5. К категориям 3 и выше относятся крупные штормы, которые несут серьезный ущерб имуществу и жизни людей.

Скорость ветра в эпицентре урагана южней Ямайки достигает 220 кмIчас, сообщает портал Cibercuba со ссылкой на Институт метеорологии Кубы (Insmet). Согласно прогнозу метеорологов, пройдет близко к Ямайке или над самим островом и через сутки может достичь восточного побережья Кубы, которая находится в 150 км от Ямайки.

В связи с надвигающимся ураганом Национальный совет обороны Кубы объявил на острове частичную эвакуацию.

«Тысячи людей эвакуируются на востоке страны. Мы должны всеми способами информировать население», — написал президент республики президент Мигель Диас-Канель в соцсети X.

В восточных провинциях Гранма, Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо уже стала портиться погода и пошли дожди, добавляет Cibercuba.