Трамп назвал Маска способным парнем и заявил о хороших отношениях с ним

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него хорошие отношения с миллиардером Илоном Маском. Белый дом опубликовал аудиозапись пресс-конференции американского лидера на YouTube. Трамп и Маск поссорились в социальных сетях в июне, после чего их видели на публике только один раз.

«Хорошие (отношения. — РБК). Он хороший парень, способный парень. Он всегда мне нравился <...> И подозреваю, он всегда будет нравиться мне», — сказал Трамп, добавив, что за последний месяц они «чуть-чуть» пообщались.

Трамп и Маск впервые были замечены вместе после ссоры в конце сентября. Их беседа на похоронах застреленного консервативного активиста Чарли Кирка породила предположения о возможном примирении. «Илон подошел и поздоровался. Думаю, это было здорово», — сказал Трамп после этого журналистам. В свою очередь, Маск опубликовал в социальной сети Х совместное фото с главой Белого дома и подписал «Для Чарли».

Президент США и основатель Tesla поссорились в июне из-за критики бизнесменом законопроекта о государственных расходах и налогах. Маск осудил «большой и прекрасный билль» и заявил, что изменил свое отношение к президенту после его решения, которое может привести США к банкротству.

Конфликт дошел до того, что Маск рассказал о наличии имени Трампа в «списке Эпштейна» и поддержал идею объявить ему импичмент. Глава Белого дома, в свою очередь, угрожал прекратить государственные субсидии и контракты миллиардера.

Маск — богатейший человек в мире (он стал первым в истории, чье состояние превысило $500 млрд) и один из главных спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа. После этого Маск недолгое время работал в администрации США как куратор Департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), но уволился весной 2025-го.