 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Башкирии объявили беспилотную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Режим опасности атаки дронов объявили на территории Башкирии, следует из СМС-оповещения, передает издание Ufa1.ru.

«Покиньте открытые участки, не подходите к окнам в помещениях», — говорится в тексте предупреждения гражданам.

News Bash пишет, что вслед за объявлением беспилотной опасности в республике пропал мобильный интернет.

Минобороны сообщило о 193 сбитых за ночь беспилотниках. В том числе были перехвачены 40 украинских беспилотников над Московским регионом, из них 34 летели на Москву.

Атаке беспилотников в ночь на 27 октября также подверглась Брянская область. При ударе дронами-камикадзе по микроавтобусу в поселке Погар погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Об уничтожении дронов в двух районах Ростовской области также сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Последствий на земле и пострадавших не зафиксировано, отметил он.

Над Московским регионом за ночь сбили 40 дронов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

На фоне угрозы атаки беспилотников утром 27 октября полеты ограничили в аэропортах Орска, Оренбурга и Самары. В последнем аэропорту ограничения уже сняли. Аналогичные меры в ночь на 27 октября вводили в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова и в столичных Домодедово и Жуковском. К моменту публикации ограничения в них сняты.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Башкирия Воздушная тревога беспилотники дроны
Материалы по теме
В двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники
Политика
Над Московским регионом за ночь сбили 40 дронов
Политика
В Брянской области при атаке дронов погиб водитель микроавтобуса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Турции арестовали экс-мэра Стамбула Имамоглу по обвинению в шпионаже Политика, 09:24
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в центре Москвы Недвижимость, 09:16
Смерть на работе. Почему офисные сотрудники стареют быстрее других людей Образование, 09:09
Три ошибки при внедрении CRM, которые съедают бюджетПодписка на РБК, 09:09
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
В Калининграде начнут маркировать янтарьПодписка на РБК, 09:00
Мать с дочерьми арестовали по делу о краже денег у военных в Шереметьево Общество, 08:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Yle сообщил о штрафах туристам в Финляндии за фото у границы с Россией Политика, 08:52
Выбираем маркировку для товара: как не переплатить и избежать простоевПодписка на РБК, 08:47
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В Петербурге пытались похитить футболиста сборной России и зятя депутата Общество, 08:29
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео Общество, 08:27
Сколько платили специалистам отделов закупок в сентябре 2025 годаПодписка на РБК, 08:25
Евросоюз остался крупнейшим покупателем российского СПГ на фоне санкций Экономика, 08:18