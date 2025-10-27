В Башкирии объявили беспилотную опасность
Режим опасности атаки дронов объявили на территории Башкирии, следует из СМС-оповещения, передает издание Ufa1.ru.
«Покиньте открытые участки, не подходите к окнам в помещениях», — говорится в тексте предупреждения гражданам.
News Bash пишет, что вслед за объявлением беспилотной опасности в республике пропал мобильный интернет.
Минобороны сообщило о 193 сбитых за ночь беспилотниках. В том числе были перехвачены 40 украинских беспилотников над Московским регионом, из них 34 летели на Москву.
Атаке беспилотников в ночь на 27 октября также подверглась Брянская область. При ударе дронами-камикадзе по микроавтобусу в поселке Погар погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Об уничтожении дронов в двух районах Ростовской области также сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Последствий на земле и пострадавших не зафиксировано, отметил он.
На фоне угрозы атаки беспилотников утром 27 октября полеты ограничили в аэропортах Орска, Оренбурга и Самары. В последнем аэропорту ограничения уже сняли. Аналогичные меры в ночь на 27 октября вводили в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова и в столичных Домодедово и Жуковском. К моменту публикации ограничения в них сняты.
