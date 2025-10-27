После столкновения восьми автомобилей в Иркутской области начался пожар

Video

В Нижнеудинском районе Иркутской области несколько грузовых и легковых автомобилей попали в массовое ДТП, сообщает региональное управление МВД. После аварии некоторые транспортные средства загорелись.

Дорожное происшествие случилось на 1325-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет. МЧС уточняет, что среди попавших в ДТП машин был автовоз, груженый машинами. Всего столкнулись восемь автомобилей. Один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии.

Дорожное движение на месте ДТП ограничили в обоих направлениях, организован объезд.

В январе на этой же дороге столкнулись три фуры. В МВД отмечали, что после столкновения большегрузы загорелись. Также сообщалось о наличии погибших в ДТП.