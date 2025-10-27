После столкновения восьми автомобилей в Иркутской области начался пожар
В Нижнеудинском районе Иркутской области несколько грузовых и легковых автомобилей попали в массовое ДТП, сообщает региональное управление МВД. После аварии некоторые транспортные средства загорелись.
Дорожное происшествие случилось на 1325-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет. МЧС уточняет, что среди попавших в ДТП машин был автовоз, груженый машинами. Всего столкнулись восемь автомобилей. Один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии.
Дорожное движение на месте ДТП ограничили в обоих направлениях, организован объезд.
В январе на этой же дороге столкнулись три фуры. В МВД отмечали, что после столкновения большегрузы загорелись. Также сообщалось о наличии погибших в ДТП.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов