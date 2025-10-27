В Тульской области за ночь уничтожили более 20 дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили над Тульской областью 24 беспилотника, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в телеграм-канале.
Поздним вечером 26 октября глава региона сообщал о восьми сбитых дронах.
Материал дополняется.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов