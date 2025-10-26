Над тремя российскими регионами уничтожили 26 беспилотников
В период с 11:00 до 16:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Больше всего дронов — 17 — сбили в Белгородской области, еще шесть — в Брянской области, три — в Курской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе. Один мужчина получил осколочное ранение спины, его доставили в больницу.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. В Белгородской области временно объявляли ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе — с 16:02 до 16:15 мск. До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что шесть мирных жителей пострадали от ударов беспилотников ВСУ.
А еще ранее днем ВСУ ударили по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. Ранены десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.
