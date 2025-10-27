 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Орска ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Орска временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения ввели для безопасности полетов.

О мерах стало известно в 06:06 мск.

В аэропорту Орска ввели ограничения на прием и отправку рейсов
Общество

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Оренбурга и Самары. Аналогичные меры этой ночью вводились также в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова и в столичных Домодедово и Жуковском. К моменту публикации ограничения в них сняты. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщил о 30 сбитых на подлете к столице беспилотниках.

