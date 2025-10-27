 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Аэропорт Саратова возобновил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Саратова возобновил прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

О снятии ограничительных мер он объявил в 05:23 мск (06:23 по местному времени).

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

На момент публикации ограничения действуют в аэропортах Оренбурга и Самары.

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов
Общество

Аналогичные меры этой ночью вводились в воздушной гавани Волгограда, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. К моменту публикации ограничения в них сняли.

С полуночи на подлете к Москве средства ПВО сбили 30 дронов ВСУ, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

