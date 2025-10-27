Аэропорт Саратова возобновил полеты
Аэропорт Саратова возобновил прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
О снятии ограничительных мер он объявил в 05:23 мск (06:23 по местному времени).
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
На момент публикации ограничения действуют в аэропортах Оренбурга и Самары.
Аналогичные меры этой ночью вводились в воздушной гавани Волгограда, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. К моменту публикации ограничения в них сняли.
С полуночи на подлете к Москве средства ПВО сбили 30 дронов ВСУ, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов