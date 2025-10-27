Аэропорт Саратова возобновил полеты

Аэропорт Саратова возобновил прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

О снятии ограничительных мер он объявил в 05:23 мск (06:23 по местному времени).

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

На момент публикации ограничения действуют в аэропортах Оренбурга и Самары.

Аналогичные меры этой ночью вводились в воздушной гавани Волгограда, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. К моменту публикации ограничения в них сняли.

С полуночи на подлете к Москве средства ПВО сбили 30 дронов ВСУ, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.