Аэропорт Самары временно приостановил полеты
Аэропорт Самары (Курумоч) временно приостановил прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
О введенных мерах стало известно в 03:43 мск.
На момент публикации ограничения на полеты действуют в аэропортах Саратова и Калуги, а также в воздушных гаванях столичного региона — Домодедово и Жуковском.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 27 октября чуть более трех часов также действовали ограничения в аэропорту Волгограда — с 23:19 до 02:31 мск.
Согласно сообщениям мэра Москвы Сергей Собянина, с полуночи на подлете к столице перехватили и уничтожили 30 беспилотников (количество актуально на момент публикации).
