На подлете к Москве уничтожили 18-й за ночь беспилотник

Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы, объявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.

С полуночи Собянин сообщил в общей сложности о восемнадцати сбитых на подлете к Москве дронах. На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов.